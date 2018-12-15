"أبوشقة" يكشف تفاصيل دعوة السيسي لحضور احتفال "مئوية الوفد"

كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور مئوية الحزب، تخضع لبروتوكولات وقواعد محددة، مضيفًا: "نعد الدعوة باعتبارها ليست من منطلق حزبي وإنما باعتبار أن مئوية ثورة ١٩١٩ هي عيد للمصريين جميعًا".

وأضاف "أبوشقة"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن المنطق والواجب يفرض أن يتم دعوة رئيس الجمهورية باعتبار أنها مناسبة وطنية نذكر فيها هذا الجيل، وكيف كانت مصر منذ ١٠٠ عام بكل طوائفها على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد.

وتابع: "هذه هي رسالة الاحتفال بالمئوية وأن نذكر الجميع بمشهد ثورة ١٩١٩، باعتبارها الوجه الآخر لثورة ٣٠ يونيو التي خرج فيها الملايين ينادون بالحرية وإسقاط حكم الاخوان".

وأوضح رئيس حزب الوفد أن نجاح ثورة ١٩١٩ كانت نتيجة قيادة سعد زغلول للأمة، ونجاح ٣٠ يونيو بسبب وجود إرادة وطنية للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري.