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    بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة

    10:43 ص السبت 15 ديسمبر 2018
    بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة

    استقبال طلبات الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة

    كتب - أحمد جمعة:

    بدأت منذ قليل، لجنة تلقي طلبات الترشيح للانتخابات بالنقابة العامة لصيادلة مصر، استقبال طلبات الترشيح لمقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، وحتى 24 من نفس الشهر، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي.

    وكانت اللجنة قد حددت الأوراق المطلوبة للترشح وهي: صور كارنية النقابة لعام ٢٠١٨، وبطاقة الرقم، واستمارة الترشيح من النقابة، وإيصال سداد رسم الترشيح، وصورة شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة حسن السير والسلوك من النقابة العامة، ويمكن للمرشح تقديم أوراقه بشخصة أو بتوكيل خاص منه موثق بالشهر العقاري.

    وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنه سيتم إصدار شهادات حسن السير والسلوك بدءا من يوم الخميس 13 ديسمبر الجاري حتى انتهاء أيام تقديم طلبات الترشح، وتعطي بناء علي طلب يقدمه المرشح للشئون القانونية بعد سداد الرسوم المقرره للشهادة، وتعطي للمرشح أو من يحمل توكيل خاص موثق من الشهر العقاري أو من يفوضه المرشح بناء علي طلب موقع من رئيس لجنة تلقي الطلبات بالنقابات الفرعية و النقيب الفرعي.​

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