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    وزير الصحة تشكر "النواب".. وتؤكد التواصل معهم لحل المشاكل بالمحافظات

    11:22 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    وزير الصحة تشكر "النواب".. وتؤكد التواصل معهم لحل المشاكل بالمحافظات

    هالة زايد وزير الصحة

    القاهرة - مصراوي:

    أعربت هالة زايد، وزير الصحة والسكان، عن شكرها لمجلس النواب مؤكدة أنها ستستمر في التواصل مع النواب لحل المشكلات الخاصة بمجالات الصحة في دوائرهم بمحافظات الجمهورية.

    وقالت هالة زايد - ردا على تعقيب النواب المقدمين لطلبات الإحاطة والمناقشة العامة بشأن المشكلات التى تواجه المستشفيات والوحدات الصحية- إن الوزارة ستعمل على تنظيم حملات صحية جديدة تستهدف مرضى الفشل الكلوي والسعي لتقديم العلاج في المنازل من خلال توفير التكنولوجيا اللازمة وتطبيقها بشكل تدريجي.

    وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن نواب الشعب نقلوا إلى وزيرة الصحة هموم المواطنين للمسئول الأول عنها.

    ونوه وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف إلى ضرورة استمرار التعاون مع الحكومة، وقال: سنتعاون مع الحكومة يدا بيد لرفعة مصر ونحن مسئولون مع رئيس الجمهورية والحكومة من أجل البناء والتعمير ونهضة مصر، ومنح المزيد من الوقت للوزيرة والحكومة من أجل الوصول إلى حلول للمشكلات.

    هالة زايد مجلس النواب مجالات الصحة طلبات الإحاطة

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