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متحدث "النواب" مهاجمًا الحكومة: مصر الدولة الكبيرة القوية "غرقت في شبر ميه"

02:23 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
متحدث "النواب" مهاجمًا الحكومة: مصر الدولة الكبيرة القوية "غرقت في شبر ميه"

النائب صلاح حسب الله

كتب- أحمد علي:

وجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، تحذيرات للحكومة؛ بسبب عدم استعدادها لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار.

وقال حسب الله: "للأسف مصر الدولة الكبيرة والقوية غرقت في "شبر ميه" الأسبوع الماضي نتيجة هطول بعض الأمطار غير الغزيرة".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال: "إننا هنا من تحت قبة البرلمان نوجه جرس إنذار إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، لا نريد كل عام أن نغرق في "شبر ميه".

صلاح حسب الله مجلس النواب الحكومة المصرية سقوط أمطار

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