متحدث "النواب" مهاجمًا الحكومة: مصر الدولة الكبيرة القوية "غرقت في شبر ميه"

كتب- أحمد علي:

وجه النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، تحذيرات للحكومة؛ بسبب عدم استعدادها لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار.

وقال حسب الله: "للأسف مصر الدولة الكبيرة والقوية غرقت في "شبر ميه" الأسبوع الماضي نتيجة هطول بعض الأمطار غير الغزيرة".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال: "إننا هنا من تحت قبة البرلمان نوجه جرس إنذار إلى وزير التنمية المحلية والمحافظين والوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، لا نريد كل عام أن نغرق في "شبر ميه".