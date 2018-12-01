وزيرا الأوقاف والاتصالات يبحثان غدًا تدريب الأئمة على النشر الإلكتروني

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يبحث غدًا الأحد، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات في مجال تكنولوجيا المعلومات والنشر الإلكتروني والاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار سعي الأوقاف للتحول الرقمي الكامل.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان، إنه سيناقش مع وزير الاتصالات الأعمال المشتركة بين الوزارتين في مجال تحول ملف الأوقاف وجميع أنواع التعامل إلى ملف إلكتروني، وغير ذلك من الملفات، مضيفا أنه ستتم مناقشة ملف تطبيق الأذان الموحد بمساعدة فنية من وزارة الاتصالات.

ومن المقرر أن تنظم وزارة الاتصالات جولة ميدانية بالقرية الذكية لنحو 40 إماما وواعظة من أئمة وواعظات الأوقاف بصحبة وزيري الأوقاف والاتصالات؛ للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال باعتبار ذلك أحد أشكال التثقيف الذي لا غني عنه لأحد في عالم اليوم، لا سيما الأئمة والواعظات للانفتاح على العالم من أجل نشر الفكر الوسطي ومواجهة وتفكيك ودحض الفكر المتطرف والرد عليه.