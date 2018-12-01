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    الزراعة: صرف 44% من الحصص السمادية لموسم الشتاء

    02:04 م السبت 01 ديسمبر 2018
    الزراعة: صرف 44% من الحصص السمادية لموسم الشتاء

    سماد

    كتب- أحمد مسعد:

    كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات الزراعية، أنه تم صرف 44% من الحصص السمادية للفلاحين، لافتًا إلى أستمرار الصرف تجنًبا لحدوث أي معوقات.

    وأضاف يوسف- في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت-: "ستستمر عمليات الصرف نهاية الشهر الجاري وحتى منتصف مارس"، موضحًا أن يجري حاليا عمليات حصر لكافة المحاصيل التي تمت زرعتها.

    وأشار رئيس الإدارة المركزية إلى متابع تنفيذ قرارات اللجنة التنسيقة للأسمدة، بتطبيق قواعد صرف المقررات السمادية، مؤكدًا التنسيق التام بين جميع قطاعات وزارة الزراعة لدعم الفلاحين، وحثهم على زيادة المساحات المنزرعة والتعرف على مشكلاتهم.

    محمد يوسف مديريات الزراعة حصص السماد الخدمات الزراعية

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