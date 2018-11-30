​"عبدالعاطي": وزارة الري المعقل الرئيسي للمهندس المدني

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن العنصر البشري دوره مهم لتحقيق الأمن المائي لمصر.

وأضاف عبدالعاطي، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، فى احتفالية "يوم تفوق المهندس المدني" بجامعة القاهرة، أن "وزارة الري أحد معاقل الهندسة، والمعقل الرئيسي للمهندس المدني، حيث يتم العمل على مدار 24 ساعة لحل مشاكل المياه حتى أقصى أطراف البلد للوصول إلى كل المستخدمين".

ولفت إلى أهمية أعداد مهندسي الري أصحاب كفاءة عالية من حيث التعليم والتدريب واكتساب الخبرات.

جاء ذلك بحضور المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمود اليزيد وزير الري الأسبق، والدكتور محمود رمزي عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور جمال السعيد محافظ القاهرة السابق.