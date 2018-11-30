الجيزة: رفع 18 ألف حالة إشغال بالمحافظة خلال أسبوع

كتب- إسلام ضيف:

قالت محافظة الجيزة إنها رفعت 18 ألف حالة إشغالات، خلال الأسبوع الماضي على مستوى أحياء ومراكز المحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم غلق وتشميع 70 منشأه تجارية ومحلات تُدار بدون ترخيص، ومتعدية على حرم الطريق العام.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة نشاطهم المكثف وخطة عملهم اليومية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية؛ لشن حملات مكبرة على شوارع وميادين المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

ووجه راشد برفع الإشغالات بصورها كافة وإزالة التعديات الموجودة بحرم الطريق، وتطهير مُحيط جميع المنشآت الهامة والحيوية والمدارس والجامعات والمستشفيات، لفتح الطريق أمام المارة ولتحقيق السيولة المرورية بالتنسيق مع شرطة المرافق.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، بتسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحلات والمطاعم؛ للتيسير على الشباب مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية وموافقة الدفاع المدني عند منح التراخيص، مشيرًا إلى أنه لا مجال للمخالفة من قبل أي محل أو منشأة تجارية.

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