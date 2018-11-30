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خريطة اجتماعات "خارجية ورياضة النواب" الأسبوع المقبل

04:00 ص الجمعة 30 نوفمبر 2018
خريطة اجتماعات "خارجية ورياضة النواب" الأسبوع المقبل

مجلس النواب

(مصراوي):
تواصل لجنتا العلاقات الخارجية والشباب والرياضة بمجلس النواب اجتماعاتها الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية.

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان اجتماعا يوم الأحد المقبل مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر؛ لبحث سبل التعاون والتشاور بين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة المقبلة.

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية، وكذلك الاستماع لرؤية الاتحادات غير الأولمبية، بالإضافة إلى الاستماع لرؤية أندية الدوري الممتاز لكرة القدم.

مجلس النواب سحر نصر وزارة الاستثمار الحكومة كرة القدم
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