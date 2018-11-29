الجامعة الأمريكية تناقش "مخطوطات نجيب محفوظ المفقودة".. السبت
06:28 م الخميس 29 نوفمبر 2018
كتب- محمد قاسم:
ينظم برنامج الثقافة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، السبت المقبل، محاضرة بعنوان، "نجيب محفوظ: عن الرواية المحرمة والمخطوطات المفقودة"، بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.
ويتحدث في المحاضرة محمد شعير، كاتب، وصحفي ومؤلف كتاب "أولاد حارتنا: قصة الرواية المحرمة"؛ مخطوطات نجيب محفوظ المكتشفة حديثًا والجدل حول روايته الشهيرة أولاد حارتنا.
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