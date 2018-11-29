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الجامعة الأمريكية تناقش "مخطوطات نجيب محفوظ المفقودة".. السبت

06:28 م الخميس 29 نوفمبر 2018
الجامعة الأمريكية تناقش "مخطوطات نجيب محفوظ المفقودة".. السبت

نجيب محفوظ

كتب- محمد قاسم:

ينظم برنامج الثقافة العربية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، السبت المقبل، محاضرة بعنوان، "نجيب محفوظ: عن الرواية المحرمة والمخطوطات المفقودة"، بالقاعة الشرقية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير.

ويتحدث في المحاضرة محمد شعير، كاتب، وصحفي ومؤلف كتاب "أولاد حارتنا: قصة الرواية المحرمة"؛ مخطوطات نجيب محفوظ المكتشفة حديثًا والجدل حول روايته الشهيرة أولاد حارتنا.

الجامعة الأمريكية مخطوطات نجيب محفوظ نجيب محفوظ أولاد حارتنا

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