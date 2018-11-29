الصحة: "عجز شديد" في الأطباء بالجيزة.. وإلغاء الإجازات والتنقلات

12:02 ص الخميس 29 نوفمبر 2018
الصحة: "عجز شديد" في الأطباء بالجيزة.. وإلغاء الإجازات والتنقلات

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت مديرية الصحة بالجيزة، أمرًا إدارياً، بوقف جميع الإجازات غير الواجبة، وكافة الانتدابات والتنقلات الخارجية والداخلية للأطباء؛ وبررت ذلك بـ"العجز الشديد للأطباء في جميع التخصصات".

كما شمل القرار -الذي حصل عليه مصراوي- على إلغاء العمل جزء من الوقت في حالة حاجة العمل بناءً على رؤية مدير المديرية، وتكليف المديرين بتوفير بديل فورًا حال قيام أي من العاملين بإجازة وجوبية، وإبلاغ رئيس القطاع باسم البديل، على أن يتم توزيع العامل بعد العودة من الإجازة وفقًا لاحتياجات العمل بالمناطق الطبية بغض النظر عن مكان عمله قبل القيام بالإجازة

ووفقًا للقرار، يجب إبلاغ مدير المديرية فورًا حال قيام أي من العاملين بالإبلاغ عن إجازة مرضي على أن يتم عرض العامل على اللجنة العليا بالإدارة المركزية للجان الطبية لاعتماد الإجازة، ويتم تحويل العامل فورًا للتحقيق بالنيابة الإدارية المختصة حال ثبوت تمارضه لتقاعسه عن العمل.

46881377_10161019555390034_5770687792271065088_n

مديرية الصحة الجيزة الإجازات التنقلات الخارجية الأطباء

الخبر التالى:

"أبوالعينين" في جامعة النيل: الشباب قادر على الإبداع.. والدولة تعتمد عليهم لتحقيق التنمية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان