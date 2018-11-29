الصحة: "عجز شديد" في الأطباء بالجيزة.. وإلغاء الإجازات والتنقلات

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت مديرية الصحة بالجيزة، أمرًا إدارياً، بوقف جميع الإجازات غير الواجبة، وكافة الانتدابات والتنقلات الخارجية والداخلية للأطباء؛ وبررت ذلك بـ"العجز الشديد للأطباء في جميع التخصصات".

كما شمل القرار -الذي حصل عليه مصراوي- على إلغاء العمل جزء من الوقت في حالة حاجة العمل بناءً على رؤية مدير المديرية، وتكليف المديرين بتوفير بديل فورًا حال قيام أي من العاملين بإجازة وجوبية، وإبلاغ رئيس القطاع باسم البديل، على أن يتم توزيع العامل بعد العودة من الإجازة وفقًا لاحتياجات العمل بالمناطق الطبية بغض النظر عن مكان عمله قبل القيام بالإجازة

ووفقًا للقرار، يجب إبلاغ مدير المديرية فورًا حال قيام أي من العاملين بالإبلاغ عن إجازة مرضي على أن يتم عرض العامل على اللجنة العليا بالإدارة المركزية للجان الطبية لاعتماد الإجازة، ويتم تحويل العامل فورًا للتحقيق بالنيابة الإدارية المختصة حال ثبوت تمارضه لتقاعسه عن العمل.