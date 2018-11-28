وفد من "الكهرباء" يشارك في المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا

كتب- محمد صلاح:

يترأس الدكتور حسن محمود حسنين، وكيل أول وزارة الكهرباء، وفدًا رفيع المستوى؛ للمشاركة في المؤتمر الوزاري للعلوم والتكنولوجيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد في مقر الوكالة بفيينا اليوم، في إطار اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لاستكمال تنفيذ البرنامج النووي المصري والتعرف على أحدث وأفضل التكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال.

وأوضح "محمود"، في بيان للوزارة، اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى التركيز على التطورات والابتكارات في العلوم والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وكذلك الوسائل المتاحة لنشر هذه التقنيات على الدول الأعضاء.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد فرصة سانحة للنقاش على مستويات عالية حول تطورات التكنولوجيا الحديثة ووضع التطبيقات النووية لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية مثل (تخفيف التغيرات المناخية، الاستجابة للطوارئ، الأمن الغذائي، إدارة موارد المياه، تشخيص وعلاج الأمراض)، كما يمنح هذا المؤتمر أيضًا الفرصة لتقييم الاختراعات والابتكارات التي لها تأثير كبير ويمكن توظيفها من قبل الدول الأعضاء لمعالجة المتطلبات الحالية والمستقبلية من خلال حلول أمنية وآمنة.

ومن المقرر أن يلقي السفير عمر عامر سفير مصر لدى النمسا، ومندوب مصر الدائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة مصر، خلال المؤتمر والتي تتضمن عددًا من النقاط من أهمها تأكيد مصر أن الحق الأصيل غير القابل للتصرف، الذي أرسته معاهدة عدم الانتشار النووي منذ التوقيع عليها عام 1968.