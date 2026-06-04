تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالاعتداء على والدته وشقيقته، عقب تداول منشور مدعوم بمقطع صوتي وصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيامه بتهديدهما والتعدي عليهما بالسب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المنشور المتداول، وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة.

وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين والدته، تطورت إلى مشاجرة بعد تدخل شقيقته ونجلتها لمعاتبته بسبب سوء معاملته لوالدته.

وأضاف المتهم أنه قام خلال المشاجرة بالتعدي عليهما بالسب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.