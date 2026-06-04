تراجع أسعار النفط الإيراني والروسي مع ضعف الطلب الصيني

أفادت مصادر تجارية بتراجع أسعار النفط الإيراني وبيعه بخصومات للمرة الأولى منذ أبريل، كما انخفضت علاوات الخام الروسي بعدما خفض المتعاملون أسعارهم في محاولة لاستقطاب المشترين في الصين في ظل ضعف الطلب، وفقا لما تم نشره وكالة "رويترز".

ومن المرجح أن يؤدي تراجع أسعار النفط الخام الإيراني والروسي في أكبر سوق مستورد في العالم إلى الضغط على الإيرادات النفطية لكل من روسيا وإيران، كما تواصل الولايات المتحدة حصار الموانئ الإيرانية، الأمر الذي تسبب في تراجع ملحوظ بالصادرات الإيرانية.

وقال ثلاثة تجار إن شحنات الخام الإيراني الخفيف تباع حاليا بخصم يتراوح بين 50 سنتا ودولار للبرميل مقارنة بعقد خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للتسليم إلى إقليم شاندونغ شرق الصين خلال الشهر الجاري، وذلك مقارنة بعلاوات تراوحت بين دولار ودولارين خلال الشهرين السابقين.

ويضم إقليم شاندونغ مصافي تكرير صغيرة مستقلة هي المستهلك الرئيسي للنفط الخاضع للعقوبات.

وقال اثنان من المصادر إن أسعار نفط إسبو الروسي، وهو نوع آخر مطلوب لدى المصافي المستقلة، تراجعت أيضا إلى علاوة تتراوح بين ثلاثة وأربعة دولارات للبرميل مقارنة بعقد برنت في بورصة إنتركونتيننتال للتسليم في يونيو، بعد أن سجلت ما يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات الشهر الماضي.

وقال شو مويو، وهو محلل كبير في مجال النفط الخام لدى شركة كبلر "لا يزيد المشترون الشراء حتى لو كان المعروض شحيحا لأن الأسعار لا تزال مرتفعة جدا بالنسبة لمصافي التكرير الصغيرة المستقلة التي تتكبد خسائر فادحة".

وأضاف "تخفض مصافي النفط الصغيرة المستقلة ‌معدلات ⁠التشغيل أيضا، وبالتالي ينخفض الطلب".

وخفضت بعض مصافي التكرير المستقلة معدلات التشغيل في مايو بعد زيادة الخسائر بسبب ارتفاع تكاليف النفط وضعف الطلب على الوقود.

صادرات إيران

أظهرت بيانات كبلر أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني في مايو انخفضت إلى 1.10 مليون برميل يوميا لتصل إلى أدنى مستوى منذ يناير 2025، وبلغت واردات النفط الخام ⁠الروسي 1.04 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس.

ويأتي تراجع أسعار النفط الإيراني رغم انهيار صادرات الجمهورية الإسلامية وتراجع المخزونات في الخارج.

وتظهر بيانات كبلر أن صادرات إيران من النفط الخام في مايو انخفضت إلى أدنى مستوى ⁠في ست سنوات وبلغت 260 ألف برميل يوميا، أي أقل من خمس متوسط عام 2025 البالغ 1.67 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من شركة أويل إكس أن صادرات إيران من النفط الخام بلغت 350 ألف برميل ⁠يوميا في مايو، مقارنة بمتوسط عام 2025 البالغ 1.7 مليون برميل يوميا.

وقال شو من كبلر إن النفط الإيراني الموجود في المياه خارج المنطقة المحاصرة انخفض إلى حوالي 79 مليون برميل من حوالي 130 مليون برميل في منتصف أبريل عندما بدأ الحصار الأمريكي.

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