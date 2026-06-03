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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت واللحوم وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

01:39 م 03/06/2026

خريطة الأسعار اليوم

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ارتفعت أسعار الدواجن، والليمون، والسمك البلطي، والفول، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء.. ارتفاع الليمون

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الأربعاء.. ارتفاع البلطي

ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض في منتصف تعاملات الأربعاء

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