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ارتفاع أسعار الفول والزيت واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

12:05 م 03/06/2026

أسعار الفول

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ارتفعت أسعار الفول، والزيت، واللحوم، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-6-2026، بينما انخفضت أسعار العدس، والأرز السائب، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.99 جنيه، بزيادة 33 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.1 جنيه، بزيادة 1.79 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.57 جنيه، بزيادة 4 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 99.24 جنيه، بزيادة 2.1 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.52 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.22 جنيه، بزيادة 53 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 63.9 جنيه، بتراجع 3.37 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 119.24 جنيهًا، بزيادة 1.18 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 435.5 جنيه، بزيادة 10.68 جنيه

كيلو الدواجن الطازجة: 104.24 جنيه، بزيادة 1.4 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25.41 جنيه، بتراجع 1.97 جنيه.

كيلو الفول السائب: 54.68 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 145.39 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 284.48 جنيه، بتراجع 97 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.75 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 107.67 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

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