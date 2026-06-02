إعلان

انخفاض أسعار اللحوم والعدس والجبن بالأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:54 ص 02/06/2026

اسعار اللحوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.66 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.22 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.17 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.22 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.28 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.69 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.94 جنيه، بتراجع 3.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.1 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 118.06 جنيهً، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.82 جنيه، بتراجع 12.54 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.84 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.38 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 54.18 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 144.67 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.45 جني، بتراجع 4.13 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.48 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المسلي الصناعي: 107.31 جنيه، بتراجع 3.89 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السلع الأساسية أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار الأرز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%
أخبار البنوك

زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة بالدولار إلى 4.2%
شروط الركراكي لتدريب الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

شروط الركراكي لتدريب الأهلي.. مصدر يكشف التفاصيل

قرار من النيابة في واقعة سرقة بائع جرائد حلوان
حوادث وقضايا

قرار من النيابة في واقعة سرقة بائع جرائد حلوان
آخر ما كتبته الفنانة سهام جلال قبل رحيلها بساعات
زووم

آخر ما كتبته الفنانة سهام جلال قبل رحيلها بساعات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل.. 20 جنيها لكل
اقتصاد

الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل.. 20 جنيها لكل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة