انخفضت أسعار العدس، واللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض والرومي، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.66 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.22 جنيه، بتراجع 88 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.17 جنيه، بزيادة 23 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 98.22 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.28 جنيه، بزيادة 42 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.69 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 67.94 جنيه، بتراجع 3.19 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.1 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 118.06 جنيهً، بتراجع 94 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.82 جنيه، بتراجع 12.54 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.84 جنيه، بتراجع 2.08 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.38 جنيه، بتراجع 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 54.18 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 144.67 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.45 جني، بتراجع 4.13 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.48 جنيه، بزيادة قرش.

كيلو المسلي الصناعي: 107.31 جنيه، بتراجع 3.89 جنيه.