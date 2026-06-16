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يفقد 4% من قيمته.. خام برنت يهبط دون 80 دولارًا للعقود الآجلة اليوم بعد وقف الصراع الإيراني

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

04:39 م 16/06/2026

خام برنت

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واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بزيادة المعروض النفطي في الأسواق عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام برنت للعقود الآجلة (تسليم أغسطس 2026) بنسبة 3.86% ليصل إلى 79.96 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.36% مسجلًا 77.23 دولارًا للبرميل، وفق بيانات بلومبرج.

وتراجعت المخاطر مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وعودة فتح مضيق هرمز مع توقعات بإمكانية عودة كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، ما قد يسهم في تخفيف مخاوف نقص الإمدادات ويدعم استقرار سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة.

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النفط العالمي حرب إيران غرب تكساس الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران

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