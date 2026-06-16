أظهر استطلاع حديث أجراه مجلس الذهب العالمي استمرار النظرة الإيجابية للبنوك المركزية تجاه الذهب، في ظل تنامي المخاطر الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية، حيث توقع نحو 89% من المشاركين ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية حول العالم خلال الـ 12 شهرًا المقبلة.

وأوضح المجلس أن استطلاع احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية لعام 2026 أُجري خلال الفترة من 5 فبراير إلى 19 مايو، وأن غالبية الردود وردت بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ما أتاح رصد تأثير التطورات الجيوسياسية الراهنة على توجهات محافظي البنوك المركزية ونظرتهم المستقبلية للذهب كأصل احتياطي استراتيجي.

ورغم أهمية نتائج الاستطلاع، فإنها جاءت في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قبل التطورات اللاحقة المرتبطة بتهدئة الأوضاع الإقليمية وهو ما يستدعي التعامل مع النتائج باعتبارها تعكس ظروفًا استثنائية أكثر من كونها مؤشرا نهائيًا على الاتجاهات المستقبلية طويلة الأجل.

زيادة البنوك المركزية احتياطياتها من الذهب خلال 12 شهرا المقبلة

وبحسب نتائج الاستطلاع المنشورة اليوم، توقع 45% من البنوك المركزية المشاركة زيادة احتياطياتها من الذهب خلال 12 شهرا المقبلة، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ بدء الاستطلاع. في المقابل، أشار معظم المشاركين الآخرين إلى أنهم لا يتوقعون أي تغيير في حجم حيازاتهم، بينما توقع 1% فقط تراجع احتياطيات مؤسساتهم من المعدن النفيس.

وأكد المشاركون أن الأداء القوي للذهب خلال فترات الأزمات، وقدرته على تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط ضد التضخم، لا تزال من أبرز الأسباب التي تدفع البنوك المركزية للاحتفاظ به. كما برزت المخاطر الجيوسياسية وسياسات تنويع الاحتياطيات كعوامل رئيسية وراء زيادة مخصصات الذهب في المحافظ الاحتياطية.

تراجع متوقع لحصة الدولار

وكشف الاستطلاع عن توقعات متزايدة بانخفاض الوزن النسبي للدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ توقع 74% من المشاركين تراجعًا طفيفًا أو ملحوظًا في حيازات الدولار ضمن احتياطيات البنوك المركزية.

في المقابل، رجح المشاركون استقرار حصة العملات الرئيسية الأخرى، مثل اليورو واليوان الصيني، خلال الفترة نفسها، مع استمرار نمو حيازات الذهب باعتباره أحد أبرز الأصول الاحتياطية.

كيف تمول البنوك المركزية مشتريات الذهب؟

ولأول مرة، تضمن الاستطلاع سؤالًا حول آليات تمويل مشتريات الذهب الجديدة وأفاد نحو نصف المشاركين بأنهم يعتمدون على برامج الشراء المحلية باستخدام العملات الوطنية، بينما أشار 38% إلى تمويل المشتريات عبر بيع أصول أخرى ضمن الاحتياطيات الحالية.

بنك إنجلترا الوجهة الأبرز لتخزين الذهب

وعلى صعيد مواقع التخزين، حافظ بنك إنجلترا على مكانته كأكثر المؤسسات تفضيلًا لدى البنوك المركزية لتخزين الذهب، بنسبة بلغت 57% من المشاركين، رغم استمرار الاتجاه نحو تنويع مواقع الحفظ.

وجاء التخزين المحلي في المرتبة الثانية بنسبة 49%، تلاه بنك التسويات الدولية بنسبة 16%، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي.

في المقابل، شهد البنك الوطني السويسري تراجعًا ملحوظًا في مستوى التفضيل، إذ انخفضت نسبته إلى 6% مقارنة بـ12% في عام 2025.

اتجاه متزايد لتنويع مواقع التخزين

ورصد الاستطلاع زيادة ملحوظة في توجه البنوك المركزية نحو تنويع أماكن تخزين الذهب، حيث أفاد 9% من المشاركين بزيادة قدراتهم التخزينية محليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فيما أشار 10% إلى تنويع مواقع التخزين الخارجية، مقارنة بـ5% و2% على التوالي في استطلاع العام السابق.

كما أظهرت النتائج استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، إذ يخطط 7% من المشاركين لتوسيع قدرات التخزين المحلية، بينما يعتزم 9% تنويع مواقع التخزين الخارجية خلال العام القادم.

مشتريات قياسية خلال السنوات الأخيرة

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية راكمت في المتوسط نحو 1000 طن من الذهب سنويًا خلال السنوات الـ 4 الماضية، وهو مستوى يفوق بمرتين متوسط المشتريات السنوية البالغ 500 طن خلال العقد السابق.