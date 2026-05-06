انخفضت أسعار الأرز المعبأ، والفول المعبأ، والدقيق المعبأ، وزيت عباد الشمس، والبيض البلدي، والأرز السائب، والفول السائب، والجبن الأبيض، والجبن الرومي، واللبن السائب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، بينما ارتفعت أسعار السكر المعبأ، والمكرونة المعبأة، والعدس المعبأ، وزيت الذرة، واللحوم الطازجة، والدواجن الطازجة، والمسلي الصناعي، مقارنة بأسعار أمس وفقًا لبيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.70 جنيه، بتراجع 3.26 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 60.76 جنيه، بتراجع 0.64 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.02 جنيه، بزيادة 0.12 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 94.88 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.34 جنيه، بزيادة 0.54 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.78 جنيه، بزيادة 0.24 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 68.70 جنيه، بزيادة 0.76 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.54 جنيه، بتراجع 0.62 جنيه.

لتر زيت الذرة: 116.32 جنيه، بزيادة 0.97 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.15 جنيه، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 112.05 جنيه، بزيادة 1.63 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.91 جنيه، بتراجع 0.73 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.24 جنيه، بتراجع 0.53 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 122.11 جنيه، بتراجع 21.27 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.41 جنيه، بتراجع 6.00 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30.56 جنيه، بتراجع 1.18 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 115.43 جنيه، بزيادة 8.10 جنيه.