قال أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر المتخصصة تكنولوجيا الكهرباء والأتمتة، إن استثمارات الشركة مستمرة في السوق المصري، والتي بلغت نحو 300 مليون دولار خلال 10 سنوات الماضية.

وأضاف حماد، في بيان صحفي اليوم، أن حجم أعمال الشركة يبلغ نحو 14 مليار جنيه سنويًا، مشيرا إلى أن شركته تتخذ مصر كمركز عالمي للتميز الصناعي والتصدير، لتصدر منتجاتها وخدماتها المدعومة بقدرات تصنيع محلية ذات جودة عالية لأكثر من 50 دولة عبر أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وأفريقيا.

وقال عبد الله قاسم، مدير مصانع شركة ABB مصر، إن الشركة تعمل على تعميق التصنيع المحلي من خلال الجمع بين الخبرات العالمية والقدرات المحلية؛ حيث تصل نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة إلى 78% عبر مختلف خطوط إنتاجها وعملياتها.

وأضاف قاسم، أن ABB مصر ستواصل التركيز على الابتكار والاستدامة، مع العمل على التحول إلى تشغيل عملياتها في مصر بنسبة 70% باستخدام الطاقة الشمسية بحلول عام 2028، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات المحلية من خلال برامج تدريبية ومبادرات تعليمية متخصصة.

وبحسب قاسم، تمتلك الشركة بنية تشغيلية متكاملة، والتي تتوزع على 7 مواقع استراتيجية في أنحاء الجمهورية؛ ومركزها الصناعي الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان والذي تمتد مساحته على 100,000متر مربع، ويضم 13 خط إنتاج متكامل، إلى جانب مجموعة من المصانع في المنطقة الحرة بمحافظة السويس ومدينة نصر.