سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق.. انخفاض الأسمنت

كتب : أحمد الخطيب

10:45 ص 04/05/2026

سعر الحديد

انخفضت أسعار الأسمنت وحديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 4-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز: 39156.6 جنيه، بتراجع 217.01 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37428.93 جنيه، بزيادة 217.17 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3876.55 جنيه، بتراجع 283.98 جنيه.

