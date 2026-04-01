عجز الموازنة يتباطأ إلى 4.6% في 8 أشهر.. الفائض الأولي يرتفع 3.1%
كتب : منال المصري
أحمد كوجك وزير المالية
أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية تباطؤ العجز المالى الكلي بموازنة مصر إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو- فبراير 2026/2025" مقابل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
كان العجز الكلي في موازنة مصر سجل العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي فيما تستهدف الحكومة للعام المالي الحالي 7.3%.
ارتفاع الفائض الأولي
وارتفع الفائض الأولي ارتفع إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة (656.8 مليار جنيه) مقابل 1.8% بنفس الفترة من العام السابق خلال الفترتين المقارنتين.
ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
