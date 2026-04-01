أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية تباطؤ العجز المالى الكلي بموازنة مصر إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو- فبراير 2026/2025" مقابل 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

كان العجز الكلي في موازنة مصر سجل العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2025 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي فيما تستهدف الحكومة للعام المالي الحالي 7.3%.

ارتفاع الفائض الأولي

وارتفع الفائض الأولي ارتفع إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة (656.8 مليار جنيه) مقابل 1.8% بنفس الفترة من العام السابق خلال الفترتين المقارنتين.

ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

