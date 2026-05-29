لتفادي الفواتير التقديرية.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز بسهولة

أتاحت شركات الغاز الطبيعي عدة وسائل لتسجيل قراءة عداد الغاز، بهدف تسهيل الخدمة على المواطنين وضمان احتساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من إصدار فواتير تقديرية، وذلك من خلال حلول إلكترونية وهاتفية متنوعة يمكن استخدامها بسهولة قبل نهاية فترة التسجيل الشهرية.

لماذا يجب تسجيل قراءة عداد الغاز؟

يساعد تسجيل القراءة الشهرية في إصدار فاتورة دقيقة تعكس الاستهلاك الحقيقي للمشترك، كما يقلل من احتمالات ظهور فواتير تقديرية قد تختلف عن معدل الاستهلاك الفعلي، خاصة مع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء.

خطوات تسجيل قراءة الغاز عبر الموقع الإلكتروني

يمكن للمشترك تسجيل القراءة من خلال الموقع الرسمي لشركة "بتروتريد" عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى قسم "خدمات الشركة"

اختيار خدمة "إدخال قراءة الغاز"

كتابة رقم المشترك المكوّن من 16 رقمًا

إدخال الأرقام الظاهرة على العداد

الضغط على "تحديث البيانات" لإتمام التسجيل

ويستمر استقبال القراءات حتى يوم 27 من كل شهر لتجنب إصدار فاتورة تقديرية.

التسجيل عبر تطبيق "بتروميتر"

توفر الشركة تطبيق "بتروميتر" على متاجر التطبيقات، والذي يتيح للمشتركين:

تسجيل قراءة العداد إلكترونيًا

الاستعلام عن قيمة الفاتورة

متابعة الحساب بسهولة وفي أي وقت

ويعد التطبيق من أسرع الوسائل لإدارة خدمات الغاز دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

تسجيل القراءة من خلال الخط الساخن

يمكن أيضًا تسجيل القراءة أو تقديم الاستفسارات عبر الاتصال بالخط الساخن 17169 سواء من الهاتف الأرضي أو المحمول، إلى جانب خدمات الرد الصوتي التي تساعد العملاء على إدخال البيانات بشكل مباشر وسريع.