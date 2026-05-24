السيسي يصدق على قانونين للتنقيب عن البترول بخليج السويس والصحراء الغربية

كتب : أحمد الخطيب

07:23 م 24/05/2026 تعديل في 07:23 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين يتيحان لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات الأجنبية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي شرق جمسة البحرية بخليج السويس والصحراء الغربية، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون الأول الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس، مع منح الاتفاقية قوة القانون والعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج البترولي، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة في مصر.

وزارة البترول السيسي الهيئة العامة للبترول الصحراء الغربية خليج السويس

