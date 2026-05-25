ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ‌احتمالات تحقيق تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4570.88 دولار للأوقية "الأونصة".

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.1% إلى ⁠4572.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، إذ قللت إدارته من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، بعد أن تصاعدت الآمال ‌في ⁠اليوم السابق.

كان قال ترامب قد ذكر أمس الأحد، أن واشنطن وإيران أنجزتا قدرا كبيرا من التفاوض على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وسجلت أسعار النفط ⁠أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام على ⁠الرغم من استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية، وفقا لرويترز.