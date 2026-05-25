إعلان

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي إيراني

كتب : وكالات

06:48 ص 25/05/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% اليوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ‌احتمالات تحقيق تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 4570.88 دولار للأوقية "الأونصة".

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.1% إلى ⁠4572.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، إذ قللت إدارته من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، بعد أن تصاعدت الآمال ‌في ⁠اليوم السابق.

كان قال ترامب قد ذكر أمس الأحد، أن واشنطن وإيران أنجزتا قدرا كبيرا من التفاوض على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وسجلت أسعار النفط ⁠أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام على ⁠الرغم من استمرار الخلاف بينهما حول قضايا رئيسية، وفقا لرويترز.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عالميا الدولار أسعار النفط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
زكاة و مواريث

هل يجوز إخراج زكاة المال المتأخرة على أقساط؟.. أمين الفتوى يجيب
عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
نصائح طبية

عانت من هذه الأعراض.. فتاة تواجه سن اليأس في عمر 16 عاما بسبب حالة نادرة
اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟
نصائح طبية

اللحوم في العيد.. ما الكمية التي قد تضر بصحتك؟
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة آخر خلال اشتباكات في جنوب لبنان
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والمستثمرون يقيمون آفاق اتفاق أمريكي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان