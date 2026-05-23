البريد يتخذ كافة الإجراءات لتسهيل صرف المعاشات ومستحقات المواطنين قبل عيد الأضحى

كتب : آية محمد

01:34 م 23/05/2026

داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات، ومستحقات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى المعاشات المحولة من هيئة التأمينات، من خلال منافذ البريد علي مستوي الجمهورية، بما يضمن تسهيل عمليات الصرف وتقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر.

وبحسب بيان البريد اليوم، أوضحت الباز، أن الهيئة رفعت درجة الاستعداد بجميع القطاعات التشغيلية، وعززت جاهزية منظومة العمل البشرية والتكنولوجية، لضمان انتظام عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين، بكفاءة عالية والحد من الكثافات والزحام، خاصة مع زيادة معدلات الإقبال خلال الفترة الحالية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت أن عمليات صرف المستحقات تسير بشكل منتظم وبصورة جيدة بجميع المنافذ، بما يضمن الانتهاء من أعمال الصرف قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة والحالات المحولة من هيئة التأمينات اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، بإجمالي مبالغ مالية تقدر بنحو مليار ونصف جنيه، وتيسيرًا على أصحاب المعاشات، سيبدأ صرف المعاشات اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ٢٣ مايو، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو 10 مليار جنيه؛ بالإضافة إلى صرف المرتبات ومستحقات تكافل وكرامة والحوالات المالية بمختلف أنواعها، وذلك في إطار جهود الهيئة لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن.

وأصدرت الباز، توجيهات لجميع قيادات الهيئة، بضرورة التنسيق المستمر بين القطاعات المختلفة بالهيئة، وتكثيف المتابعة الميدانية ومتابعة انتظام حركة سير العمل، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم والاستماع لشكاوى المواطنين إن وجدت، بما يضمن انسيابية عمليات الصرف وتقديم الخدمات بكل كفاءة، مؤكدة حرص الهيئة الكامل على تسهيل حصول المواطنين علي الخدمات، خاصة كبار السن من أصحاب المعاشات، وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة.

وشددت على أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الوطني والمجتمعي باعتبارها أحد أهم منافذ تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، مع مواصلة تطوير خدمات الهيئة وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

