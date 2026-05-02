سجلت شركة خالدة للبترول 15 كشفًا بتروليًا جديدًا خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بإجمالي احتياطيات مضافة تُقدّر بنحو 15 مليون برميل مكافئ، في خطوة تعكس تسارع وتيرة الاستكشاف والإنتاج داخل حقول الصحراء الغربية، وفق بيان الوزارة.

وجاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة لاعتماد الموازنة المعدلة ومناقشة موازنة العام المالي الجديد، حيث أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الإسراع في استغلال الإمكانات المتاحة وتعظيم الإنتاج، مشيدًا بالخطة الخمسية للشركة وقابليتها للتنفيذ.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع أباتشي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع الشركاء الأجانب، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم نمو قطاع البترول، مؤكدًا أن سلامة العاملين تظل أولوية قصوى من خلال ترسيخ ثقافة السلامة وتطوير بيئة العمل.

كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري عبر التدريب المستمر وبناء القدرات، إلى جانب خفض تكلفة إنتاج البرميل لزيادة الجدوى الاقتصادية وتحفيز ضخ استثمارات جديدة، مع التوجيه بتكثيف أعمال الحفر وإعادة معالجة البيانات السيزمية باستخدام أحدث التقنيات لفتح آفاق جديدة للاكتشاف، مؤكدًا أن عامل السرعة يمثل مفتاح تحقيق مستهدفات الإنتاج.

مستهدفات إنتاجية وتحقيق كامل للخطة

استعرض المهندس معتز عاطف، رئيس الشركة، مؤشرات الأداء، موضحًا أن الشركة نجحت خلال النصف الأول من العام المالي في حفر 26 بئرًا تنمويًا جديدًا وتنفيذ 75 عملية إعادة إكمال، وهو ما ساهم في تحقيق كامل مستهدفات إنتاج الزيت المكافئ بنسبة 100%، مع تجاوز مستهدفات الغاز الطبيعي لتصل إلى 107%.

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ برامج إعادة معالجة البيانات السيزمية في مناطق أبو الغراديق وغرب كلابشة، بما يدعم فرص الاكتشاف الجديدة، مشيرًا إلى أن خطط النصف الثاني من العام المالي تتضمن تكثيف أعمال الحفر عبر تنفيذ 26 بئرًا استكشافيًا و31 بئرًا تنمويًا إضافيًا، بما يعزز معدلات الإنتاج.

تعزيز إمدادات الغاز قبل الصيف

وأوضح عاطف أن شركة خالدة للبترول نجحت في تنفيذ خطة استباقية لزيادة الإنتاج وتسريع ربط كميات إضافية من الغاز بالشبكة القومية قبل فصل الصيف، في إطار الاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطة تم بالتعاون مع إيجاس وجاسكو، إلى جانب مساهمة بتروجت في الإسراع بتنفيذ خطوط الإنتاج وتطوير التسهيلات اللازمة، بما مكّن من إدخال كميات إضافية من الغاز إلى الشبكة القومية.

كما لفت إلى أن الشركة قامت بتأمين مخزون استراتيجي من المعدات والخامات يغطي احتياجات التشغيل لمدة 6 أشهر، بما يضمن استمرارية العمليات الإنتاجية دون تأثر.

استثمارات تتجاوز مليار دولار وخطة توسع

وتستهدف شركة خالدة للبترول خلال العام المالي 2026/2027 ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 1.043 مليار دولار، في إطار خطة طموحة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتشمل هذه الخطة التوسع في أنشطة الحفر من خلال تنفيذ 47 بئرًا استكشافيًا و57 بئرًا إنتاجيًا، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية داعمة، خاصة في مجالات نقل البترول والغاز وشبكات الكهرباء، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي سياق متصل، تعمل الشركة على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية من خلال تدريب كوادر متخصصة في التحقيق بالحوادث، وتطبيق المرحلة الثانية من التحول الرقمي في إدارة السلامة وحماية البيئة، فضلًا عن تحديث أنظمة مكافحة الحريق.

كما تتجه شركة خالدة للبترول إلى تجديد هويتها المؤسسية عبر إطلاق شعار جديد ورؤية متكاملة، بما يعزز ثقافة العمل ويرسخ مكانتها كنموذج رائد في مجال الاستكشاف والإنتاج.