أطلق البنك الزراعي المصري مبادرة "سكة خير" لتوزيع كوبونات غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، في محافظة الشرقية، وفقا لبيان للبنك اليوم.



واستقبل حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وفد البنك الزراعي المصري برئاسة سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، وذلك في محطة جديدة ضمن محطات المبادرة، في خطوة تعكس بدء التنفيذ الفعلي لها على أرض الواقع، حيث تم تسليم كوبونات المساهمات الغذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، بما يتيح لهم شراء احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وتناول اللقاء بحث التعاون بين البنك والمحافظة لإطلاق مبادرة لإحلال السيارات والمساهمة في تحديث وتطوير وسائل النقل الجماعي بالمحافظة، بهدف توفير خدمة نقل آمنة ومميزة للمواطنين لتحسين مستوى جودة الحياة في قرى ومراكز المحافظة، وذلك من خلال قيام البنك بتمويل تكاليف إحلال وتجديد السيارات ووسائل النقل الجماعي على مستوى المحافظة واستبدالها بسيارات ميكروباص حديثة بتسهيلات كثيرة غير مسبوقة، لدعم أصحاب السيارات والسائقين، بحسب بيان اليوم.



ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص قيادات البنك الزراعي المصري، برئاسة محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي، على تكثيف زياراتهم وجولاتهم الميدانية في مختلف محافظات الجمهورية، وعقد لقاءات مع السادة المحافظين، لتسليم كوبونات المساهمات الغذائية، والتأكيد على الدور المجتمعي للبنك.



وخلال اللقاء، أكد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والمحافظة لتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجا من خلال تعظيم الاستفادة من المبادرات التي يقدمها البنك باستمرار، في إطار مسؤوليته الاجتماعية ودوره في بناء وتنمية المجتمع لخدمة قطاع عريض من المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ورفع مستوى معيشتهم، تماشياً مع جهود الدولة في مد مظلة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التكافل الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.



وأكد أن مبادرة سكة خير واحدة من المبادرات الاجتماعية التي أطلقها البنك، وتستهدف تقديم كافة سبل الدعم للأسر الأكثر احتياجا في كافة المحافظات، ومن بين صور الدعم التي يقدمها البنك توزيع كوبونات السلع الغذائية على المستحقين بهدف توفير احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية لإدخال السرور عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين.