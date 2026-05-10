بنك ناصر يطلق منتج "صرف المعاش مبكرا"

أعلن بنك ناصر الاجتماعي إطلاق منتج مصرفي جديد صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

وأكدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة ناصر الاجتماعي، في بيان للبنك اليوم، أن إطلاق هذا المنتج يأتي استجابة لاحتياجات واقعية ومتزايدة لدى هذه الشريحة، بما يوفر لهم مرونة مالية أكبر وقدرة على مواجهة الالتزامات الطارئة قبل موعد استحقاق المعاش في بداية كل شهر.

مواصفات منتج صرف المعاش مبكرا

يهدف المنتج إلى تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية في الوقت المناسب.

ويعكس هذا المنتج حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية إنسانية تراعي الظروف المعيشية للعملاء وتساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المنتج يستهدف عملاء البنك من أصحاب ومستحقي وورثة المعاشات الذين يتم تحويل معاشاتهم بانتظام إلى البنك، حيث يمكنهم الاستفادة من الخدمة دون احتساب عائد وبمصاريف إدارية بسيطة، بما يخفف من الأعباء المالية ويجعل الخدمة متاحة لشريحة واسعة من العملاء.

وجاء تصميم المنتج بعد دراسة احتياجات العملاء وسلوكياتهم المالية، بما يضمن توافقه مع متطلباتهم اليومية ويعزز من جودة حياتهم.

وفي ذات السياق أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أن المنتج يتيح للعملاء إمكانية صرف ما يصل إلى 100% من صافي قيمة المعاش مقدمًا.

وتتوفر الخدمة خلال الفترة من 15 حتى 29 من كل شهر، بما يتيح للعملاء نافذة زمنية مناسبة للحصول على السيولة قبل موعد صرف المعاش الرسمي.

وأضاف النحاس أنه في إطار ضمان استدامة الخدمة واستفادة العملاء منها بصورة منتظمة، يشترط للاستفادة المتجددة من المنتج الجديد سداد المبلغ الذي تم صرفه خلال الشهر السابق، وذلك عند تحويل المعاش في بداية الشهر التالي.

كما يتم الالتزام بسداد القسط المستحق في حال وجود تمويل قائم للعميل لدى البنك، بما يضمن إدارة مالية مسؤولة ويعزز ثقافة الالتزام والانتظام في السداد.

وأكد النحاس أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع قاعدة الخدمات الموجهة لعملاء المعاشات، وتعزيز دور البنك كشريك مالي يعتمد عليه في مختلف مراحل الحياة، من خلال تقديم حلول مرنة وسريعة وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المالي للعملاء.