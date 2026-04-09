رغم ارتفاع التضخم في مارس.. وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يصمد ويتجاوز التوقعات

كتب : منال المصري

05:53 م 09/04/2026

الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن على الرغم من ارتفاع معدل التضخم السنوي العام (على مستوى المدن والريف) إلى 13.5% خلال مارس فإنه جاء بأقل من توقعات المؤسسات الدولية بفضل تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية.

وأشار خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء اليوم إلى أن اتجاه معدل التضخم إلى منحنى تصاعدي يرجع إلى التوترات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار السلع والإمدادات.

التضخم في المدن والعام

وفند وزير التخطيط ارتفاع متوسط معدل التضخم العام حيث ارتفع في المدن من 13.4% في فبراير إلى 15.2% خلال مارس فيما ارتفع في الريف بأقل من الحضر مسجلا 11.9%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

