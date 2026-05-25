أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين.. ارتفاع الطماطم

كتب : ميريت نادي

10:55 ص 25/05/2026

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر والأبيض، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والخيار البلدي والصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-5-2026، بينما انخفضت أسعار البرتقال، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 9.5 جنيه و13 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا، بزيادة 9 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا، بزيادة 17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

