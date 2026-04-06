اورنچ تفتح باب التقديم لمسابقة "OSVP 2026" لدعم دعم الشركات الناشئة

أطلقت اورنچ مصر النسخة الجديدة لعام 2026 من مسابقة "اورنچ للمشروعات الاجتماعية" (OSVP) في أفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تعد هذه المسابقة من المبادرات الداعمة للابتكار منذ عام 2011، حيث تهدف إلى اكتشاف وتمكين الشركات الناشئة التي تستخدم التكنولوجيا لتقديم حلول ذكية تخدم المجتمع وتضمن استدامة أثره.

ومن خلال هذه المنصة، يحصل رواد الأعمال على فرص حقيقية للتمويل والتوسع إقليميا، مما يساعد الشركات الناشئة على تسريع نموها وتعظيم قيمتها المجتمعية.

ودعت اورنچ مصر كافة الشركات الناشئة والمبتكرين في مصر للتقدم للمسابقة قبل موعد أقصاه 10 مايو 2026 عبر الموقع الإلكتروني:

تفاصيل مسابقة "OSVP 2026"

وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين؛ الأولى محلية يتم فيها اختيار 3 شركات مصرية فائزة، تحصل على جوائز قيمة، كما تحظى بفرصة للتأهل إلى المرحلة الدولية، وفي المرحلة الثانية، تتنافس الشركات المتأهلة مع مبتكرين من 17 دولة تمثل الأسواق التي تعمل بها اورنچ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يفتح باب العالمية أمام المشاركين.

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ورواد الأعمال فوق سن 21 عاما، والمبتكرين في مجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحلول الرقمية، كما تخصص المسابقة دعما استثنائيا للمشروعات التي تقودها السيدات، حرصا من الشركة على تعزيز التكافؤ في فرص الابتكار.

وتمنح المسابقة جوائز مالية على المستويين الدولي والمحلي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف يورو، والثاني على 15 ألف يورو، والثالث على 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى جائزة دولية مخصصة للمشروعات التي تقودها السيدات بقيمة 20 ألف يورو، بما يعكس التزام المسابقة بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الرقمي.

وتخضع المشروعات لمعايير تقييم تركز على مدى ملاءمة الفكرة لاحتياجات أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، واستخدامها لحلول تكنولوجية مبتكرة وقابلة للتطبيق، كما يشترط وجود نموذج أولي للمشروع، بما يضمن دعم الأفكار الجادة التي تملك فرصة حقيقية للنمو والاستمرار.



