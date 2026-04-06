تجددت التهديدات باستهداف كابلات البيانات البحرية في مضيق هرمز، حيث أثارت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "تسنيم" مجددا فكرة أن دول الخليج العربي لا تزال عرضة لاحتمال قطع كابلات البيانات البحرية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن الضرر المتزامن الذي قد يلحق بعدة كابلات رئيسية -سواء نتيجة حوادث أو أعمال متعمدة- يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات شديدة في خدمات الإنترنت والاتصالات بجميع أنحاء الخليج العربي.

كانت مواقع نقلت عن وكالة دويتشه فيله الألمانية وجود مخاوف متزايدة من استهداف كابلات الإنترنت البحرية المارة عبر مضيق هرمز خلال الفترة الأخيرة، في ظل تهديدات إيرانية مباشرة باستهداف البنية التحتية التكنولوجية للدول التي تصفها بـ"المعادية، فماذا يحدث للإنترنت عالميا إذا تم استهداف الكابلات البحرية في مضيق هرمز؟.

وقال خبراء التكنولوجيا خلال حديثهم مع "مصراوي"، إنه في حال استهداف الكابلات البحرية في مضيق هرمز قد تحدث اضطرابات كبيرة في خدمات الإنترنت، مع تأثر بعض الدول ومراكز البيانات المرتبطة بهذه الكابلات خاصة في منطقة الخليج، وصعوبة تعويض هذا التأثير عبر الإنترنت الفضائي.

الكابلات البحرية المسار الرئيسي للاتصال بالإنترنت عالميا

قال محمد مغربي، الخبير التكنولوجي، إن العالم يعتمد على نوعين من الاتصال بالإنترنت، الأول عبر الكابلات البحرية التي تدخل إلى الدول ثم تحول إلى شبكات أرضية، والثاني الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "Satellite Internet" مثل خدمة "Starlink" التابعة لـ إيلون ماسك، مشيرا إلى أن النوع الثاني لم ينتشر بشكل كبير حتى الآن.

الكابلات البحرية للإنترنت التي تعتمد عليها مصر

وأضاف مغربي، أن الاتصال عبر الكابلات البحرية هو الأكثر شيوعا واستخداما حاليا، موضحا أنه في حال قطع هذه الكابلات ستفقد بعض الدول جزءا من اتصالها بالعالم، فمثلا: تعتمد مصر على أكثر من كابل بحري قادم من اتجاهات مختلفة سواء من آسيا أو من أوروبا وبالتالي فإن قطع أي كابل منها يؤدي إلى فقدان جزء من اتصالها بالإنترنت.

وأشار إلى أن بعض الدول قد تعتمد على خط أو خطين فقط من الاتجاه نفسه وفقا لموقعها الجغرافي، ما يجعلها أكثر عرضة للانفصال الكامل عن الإنترنت في حال حدوث أي قطع.



وأوضح مغربي أن الكابل البحري الواحد قد يخدم نسبة كبيرة من المستخدمين وبالتالي فإن تعطله يؤدي إلى فقدان ملحوظ في الخدمة، مؤكدا أن الإنترنت الفضائي لا يمكنه تعويض هذا الفقد بشكل كامل.

استهداف الكابلات البحرية يهدد خدمات الإنترنت في المنطقة

ومن جانبه، قال أحمد صديق، أستاذ بكلية الهندسة بجامعة العاصمة وخبير الذكاء الاصطناعي، إنه في حال استهداف الكابلات البحرية في مضيق هرمز ستتأثر شبكة الإنترنت بشكل كبير وقد تنقطع الخدمات عن بعض المناطق، ما يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى مواقع أو خدمات تعتمد على مراكز بيانات متصلة بهذه الكابلات.



وأوضح صديق أن المواقع المستضافة داخل مراكز بيانات تعتمد على كابلات تمر عبر المضيق قد تصبح غير متاحة، فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك مركز بيانات في دبي أو في قطر المطلة على الخليج العربي وكان هذا المركز يحصل على الإنترنت من كابل بحري يمر عبر المضيق، فإن قطع الكابل سيؤدي إلى اختفاء المركز من الشبكة، وبالتالي تصبح المواقع والخدمات المستضافة عليه غير متاحة للمستخدمين.

كيف تتأثر دول الخليج؟

وأضاف أن دول الخليج ستتأثر بشكل واضح بينما قد تتأثر دول أخرى بصورة جزئية، خاصة تلك التي تعتمد على خدمات أو مواقع مستضافة في مراكز بيانات داخل الخليج.

وأشار صديق إلى أن حجم التأثير يختلف من دولة لأخرى وفقا لموقعها الجغرافي ومسارات الكابلات المتاحة لديها.

وضرب مثالا بالسعودية التي تطل على الخليج العربي، لكنها تمتلك أيضا منفذا على البحر الأحمر مما يتيح لها استقبال كابلات بحرية من أكثر من اتجاه.

وبالتالي، في حال تعطل الكابلات المارة عبر المضيق، يمكن الاعتماد جزئيا على المسارات الأخرى القادمة من البحر الأحمر لتقليل حجم التأثير.

