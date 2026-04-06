ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.8 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4.2 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15.0%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وارتفع عجز الميزان التجاري 15% رغم انخفاض الواردات 3.2%، بسبب انخفاض كبير في الصادرات المصرية.

صادرات مصر تنخفض 20.3%

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20.3% حيث بلغت 3.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 0.4%، أسمدة بنسبة 47.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.3%، بقول جافة بنسبة 47.8%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، فواكه طازجة بنسبة 35.1%، منتجات البترول بنسبة 17.5%، ملابس جاهزة بنسبة 7.3%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 5.6%.

واردات مصر تنخفض 3.2%

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3.2% حيث بلغت 8.4 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 8.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 26.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 10.2%، قمح بنسبة 11.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.4%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%، ذرة بنسبة 39.4%، سيارات ركوب بنسبة 40.9%، فول صويا بنسبة 6.1%.