الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري 15% في يناير الماضي.. اعرف السبب

كتب : دينا خالد

02:59 م 06/04/2026 تعديل في 03:55 م

العجز في الميزان التجاري

ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.8 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4.2 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 15.0%، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وارتفع عجز الميزان التجاري 15% رغم انخفاض الواردات 3.2%، بسبب انخفاض كبير في الصادرات المصرية.

صادرات مصر تنخفض 20.3%

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 20.3% حيث بلغت 3.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها، العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 0.4%، أسمدة بنسبة 47.1%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 21.3%، بقول جافة بنسبة 47.8%.

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، فواكه طازجة بنسبة 35.1%، منتجات البترول بنسبة 17.5%، ملابس جاهزة بنسبة 7.3%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 5.6%.

واردات مصر تنخفض 3.2%

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 3.2% حيث بلغت 8.4 مليار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 8.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها، منتجات البترول بنسبة 26.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 10.2%، قمح بنسبة 11.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.4%.

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%، ذرة بنسبة 39.4%، سيارات ركوب بنسبة 40.9%، فول صويا بنسبة 6.1%.

فيديو قد يعجبك



"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
أخبار و تقارير

"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن" عين أمريكا في حرب إيران؟
بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2
نصائح طبية

بعد أول إصابة في أوروبا.. أعراض تكشف الإصابة بـ إنفلونزا الطيور H9N2

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران
شئون عربية و دولية

"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
أخبار مصر

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق