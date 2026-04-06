انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:12 ص 06/04/2026

أسعار الدواجن والبيض

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، بينما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 106.68 جنيه، بتراجع 1.90 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 90.36 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124.54 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 143.22 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 151.6 جنيه، بتراجع 2.95 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
أخبار العقارات

الإسكان تستعد لطرح شقق بإيجار شهري للفئات غير القادرة
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق