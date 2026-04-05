وزير البترول يستقبل جثمان شهيد حادث الإمارات بمطار القاهرة

كشف مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس كريم بدوي وزير البترول، سيتواجد بمطار القاهرة الدولي اليوم الأحد لاستقبال جثمان الشهيد المهندس حسام صادق خليفة، فور وصوله من دولة الإمارات.

وأوضح المصدر، أن الجثمان من المقرر أن يصل إلى مطار القاهرة في نحو الساعة الخامسة والنصف مساءً، على أن يتم نقله بعدها مباشرة إلى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.

وأضاف أن مراسم تشييع الجنازة ستقام بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر، عقب صلاة العشاء، بمشاركة الأهالي وذوي الفقيد.

تفاصيل الحادث والإخلاء بموقع حبشان في أبوظبي

كان المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت - فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، يؤدي مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي، عندما وافته المنية أثناء عمليات الإخلاء الناتجة عن اندلاع حريقين في الموقع، إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية.

كما أسفر الإخلاء عن إصابة أربعة آخرين بإصابات طفيفة، من بينهم اثنان من العاملين المصريين، وهما ياسر جمعة أحمد عبد السلام (مشرف معمل) ومحمد إبراهيم علي عبد الرحمن (مهندس ضبط جودة مدني)، وتلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى لاحقًا.

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجميع قيادات قطاع البترول والعاملين بشركاته، هذا الابن البار والكادر المتميز، مستذكرين مسيرته المهنية التي اتسمت بالإخلاص والتفاني والالتزام.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وزملائه في شركة بتروجت وجميع العاملين بقطاع البترول، مؤكدة تقديم كامل الدعم لأسرته في هذا المصاب الأليم.