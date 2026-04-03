ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 3-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4770 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6132 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7155 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8177 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57240 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254304 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.