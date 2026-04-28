سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية 28 أبريل 2026

ختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 7840 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7897 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7897 جنيهًا، والجرام عيار 18 إلى نحو 5922 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 55272 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.