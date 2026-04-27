إعلان

205 جنيهات لكيلو البقري قائم.. أسعار الأضاحي هذا العام

كتب : دينا خالد

02:02 م 27/04/2026 تعديل في 02:32 م

الاضاحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار المواشي القائمة ارتفعت بقيمة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا في الكيلو، مقارنة بأسعار موسم عيد الأضحى الماضي.

وأوضح وهلة أن أسعار الكيلو القائم من العجول البقري تتراوح بين 190 و205 جنيه، مقابل 180 و190 جنيهًا في العام الماضي، فيما يتراوح سعر الكيلو القائم من الضأن بين 240 و250 جنيهًا، مقابل 230 جنيهًا العام الماضي.

ويتراوح وزن الخروف القائم بين 50 و70 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (الخروف) بين 12.5 ألف جنيه و17.5 ألف جنيه، ويتراوح وزن العجل الحي بين 400 و600 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (عجل) بين 80 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب وهبة.

وتوقع وهبة، استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة المعروض من المواشي القائمة بالأسواق، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء اللحوم ضعيف في الوقت الحالي.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شعبة القصابين أسعار الأضاحي أسعار المواشي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

