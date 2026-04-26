توقع ريمون نبيل، محلل أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية أداءً إيجابيًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باستمرار السيولة وتبادل الأدوار بين القطاعات، مع ترجيح تسجيل مستويات قياسية جديدة للمؤشر الثلاثيني الرئيس خلال النصف الأول من مايو المقبل.

وقال نبيل لـ"مصراوي" إن السوق تمر حاليًا بمرحلة تصحيح عرضي مؤقت، عقب اقترابها من القمة عند مستوى 52.8 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن هذا التصحيح لن يستمر طويلًا، وقد يتراوح بين 5 إلى 7 جلسات فقط.

وفرة السيولة تدعم الأداء الإيجابي

وأضاف أن مؤشر EGX30 يتحرك في نطاق عرضي بين مستويات 49.5 ألف نقطة كدعم رئيس و53 ألف نقطة كمقاومة، متوقعًا عدم كسر مستويات الدعم الحالية حتى منتصف مايو المقبل، على أن تعاود السوق الصعود بعدها لتخترق مستوى 53 ألف نقطة مسجلة قمة تاريخية جديدة.

وأوضح ريمون أن الأداء الإيجابي للسوق مدعوم بتوافر سيولة قوية وتنوع في قيادة القطاعات، إذ تتصدر البنوك والنشاط العقاري المشهد، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أي تراجعات حالية تمثل فرصًا لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتبديل المراكز بين الأسهم والقطاعات، في ظل ما وصفه بـ"تناغم الصعود" داخل السوق.

حرب إيران في المشهد

وفيما يتعلق بتأثير حرب إيران، لفت نبيل إلى أن عودة أسعار النفط للارتفاع فوق 100 دولار قد تضغط على بعض أسهم البتروكيماويات، لكنها في الوقت ذاته تدعم حركة السيولة داخل السوق.

وعن تعاملات المستثمرين الأجانب، أكد أن السوق المصرية أظهرت مرونة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة مع استقرار سعر الصرف، وهو ما يعزز فرص عودة الأجانب تدريجيًا، متوقعًا استمرار تدفقاتهم خلال الربع الثالث من العام الحالي.

المؤشر السبعيني في المعادلة

وعن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال نبيل إن تفوقه على المؤشر الرئيسي بعد تسجيله مستوى قياسيًا يدور حول 13,7 ألف نقطة، موضحًا أن لديه دعمًا قويًا عند مستويات 13.1 إلى 13.2 ألف نقطة، مع مستهدف قصير الأجل عند 14.4 ألف نقطة.

وتوقع نبيل أن يواصل المؤشر السبعيني صعوده على المدى المتوسط، مستهدفًا مستويات تتراوح بين 16 ألف و16.4 ألف نقطة خلال 2026، مدعومًا بأداء قوي لبعض الأسهم خاصة في قطاع الأغذية.