قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار البطيخ تتراوح بين 150 و250 جنيها في سوق الجملة، باختلاف الأحجام والأوزان.

وأضاف النجيب، أن ارتفاع أسعار البطيخ هذا العام يرجع إلى عده عوامل، أهمها موجه الصقيع الماضية التي أدت إلى عدم نضج ثمار البطيخ بشكل كامل وهو ما أدى لصغر حجمه، لذلك ارتفع سعر الكيلو لتغطية التكلفة الفعلية لزراعته في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وأشار النجيب، إلى أنه من العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار البطيخ هذا العام هو نقص المعروض منه في ظل اتجاه المزارعين لزراعة محاصيل بديلة أعلى في الربح من البطيخ.

وتوقع النجيب، انخفاض تدريجي في أسعار البطيخ، تزامنا مع دخول فصل الصيف واستقرار الطقس.