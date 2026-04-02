انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.71% عند مستوى 46399 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 40.7 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.1 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.11% عند مستوى 46731 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم بنك التعمير والاسكان بنسبة 5.23%، ليغلق على سعر 146 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 154.05 جنيه.

وتراجع سهم مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة 4.32%، ليغلق على سعر 1.77 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.85 جنيه.

وهبط سهم EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات بنسبة 3.33%، ليغلق على سعر 3.19 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 3.30 جنيه.

وانخفض سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 3.17%، ليغلق على سعر 0.36 دولار للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.37 دولار.

وتراجع سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 2.85%، ليغلق على سعر 29.63 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 30.50 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم اكتوبر فارما بنسبة 20%، ليغلق على سعر 234.13 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 195.11 جنيه.

وصعد سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 10.58%، ليغلق على سعر 156.62 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 141.63 جنيه.

وارتفع سهم القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9.21%، ليغلق على سعر 275.36 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 252.13 جنيه.

وزاد سهم مدينة مصر للاسكان والتعمير بنسبة 7.81%، ليغلق على سعر 5.66 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.25 جنيه.

وصعد سهم العربية للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 6.35%، ليغلق على سعر 158.33 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 148.87 جنيه.