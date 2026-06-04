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7 شهداء وجرحى إثر غارات إسرائيلية على مدينة غزة

كتب : وكالات

05:30 ص 04/06/2026

غارة إسرائيلية

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استهداف الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، شقة سكنية في عمارة أبو جوري بالقرب من موقف أبو الأمين غربي مدينة غزة، مما أسفر عن
سقوط 7 شهداء وعدد من الجرحى.

أفادت وحدات الدفاع المدني في غزة بسقوط شهداء وجرحي نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منازل وشققا سكنية في مدينة غزة، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني تتعامل ميدانياً مع المواقع المستهدفة.

وطالت 3 استهدافات في آن واحد مدينة غزة، بالإضافة إلى وقوع استهداف في حي أبو سكندر واشتعال النار في الشقة المستهدفة.

كما تم استهداف شقة سكنية في تل الهوا بعمارة السلام 1، وغارة أخرى غرب مفترق الأمن العام المخابرات في مدينة غزة.

والأربعاء قال مسؤولون في مجال الصحة، إن غارتين إسرائيليتين أودتا بحياة 3 فلسطينيين في قطاع غزة، في حين قالت حركة حماس: "إن وقف الهجمات عامل مهم لمواصلة المحادثات حول استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة".

وذكر مسعفون، أن فلسطينيا واحدا استشهد في غارة جوية بالقرب من منطقة المغراقة في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف شخصا يتصرف بشكل مريب بالقرب من قوات تتمركز في منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية لإزالة التهديد.

وقال مسعفون، إن غارة جوية إسرائيلية أخرى أسفرت عن استشهاد شقيقين، وهما صقر ومؤمن خليل أبو كريم، في فناء منزل في مخيم المغازي للاجئين القريب.

ولم ينجح وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وضع حد للجرائم الإسرائيلية على غزة.

وتسيطر إسرائيل على أكثر من نصف مساحة القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، والتي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وفقا للغد.

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