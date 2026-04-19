أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، إتمام دورها الاستشاري لتنفيذ آلية سجل الاكتتاب المعجّل Accelerated Bookbuild - AB لبيع حصة ثانوية في شركة ڤاليو العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية الشاملة في مصر.

وقد تضمنت الصفقة طرح عدد 53.8 مليون سهم، بما يمثل نحو 2.55% من إجمالي أسهم شركة ڤاليو.

وقامت إي اف چي هيرميس، وفق البيان اليوم، بدور المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب في الصفقة، مستفيدة من قدراتها الرائدة في تنفيذ الصفقات ومنصتها المتكاملة للتوزيع، بما ساهم في الحفاظ على استقرار أداء السوق ضمن إطار زمني سريع. وتعكس هذه الصفقة الناجحة مرونة البورصة المصرية واستمرار جاذبية أسواق المال المصرية للمستثمرين.

استمرار الزخم في الطروحات الجديدة

قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس إن هذه الصفقة تأتي عقب الإدراج الناجح لشركة ڤاليو في البورصة المصرية خلال العام الماضي، والأداء القوي لسعر السهم، مما يبرز الزخم القوي الذي تحققه الشركة ويعكس الاهتمام الزائد من قبل المستثمرين بقصة نجاح ڤاليو.

كما تمثل جزءًا من سلسلة من الطروحات التي ساهمت في إعادة تنشيط إقبال المستثمرين إلى أسواق رأس المال، واستمرار الزخم في الطروحات الجديدة وعمليات الطرح الثانوية، وذلك عقب تراجع نشاط أسواق رأس المال خلال الشهر الماضي على خلفية تصاعد المخاطر الجيوسياسية."

جدير بالذكر أنه خلال عام 2025، قامت إي اف چي هيرميس بإتمام خدماتها الاستشارية لمجموعة من أبرز الصفقات ومنها، 18 صفقة بأسواق رأس المال و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ على مستوى المنطقة، خاصة بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ومصر. وتعكس هذه الصفقات ريادة المجموعة في أسواق المال الإقليمية، ودورها الاستراتيجي في تسهيل وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين للفرص الاستثمارية الواعدة.