ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.68% عند مستوى 52303 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد، مسجلًا أعلي مستوي تاريخي.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع 1.39% عند مستوى 51437 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم المجموعة المصرية العقارية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم المصرية للمنتجعات السياحية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية.