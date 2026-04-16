سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 16 أبريل 2026

كتب : ميريت نادي

03:44 م 16/04/2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 8058 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8158 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7138 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6118 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 57104 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

