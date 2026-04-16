وقعت شركة "أورا للتطوير العقاري"، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، مع "مدن القابضة" الإمارتية، اتفاقية إستراتيجية، للاستحواذ على 4.8 مليون متر مربع إضافية من الأراضي المملوكة لـ"مدن" في منطقة جنتوت.



وبموجب الاتفاقية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، تضاعف "أورا" مساحة الأراضي المملوكة لها في جنتوت لتصل إلى 9.6 مليون متر مربع، ما يرفع إجمالي استثماراتها في الدولة إلى نحو 30 مليار درهم عند اكتمال تطوير المشروع.

ويعكس هذا الاستثمار ثقة الشركة الراسخة في السوق الإماراتية، ويؤكد التزامها طويل الأمد بتطوير مجمعات متكاملة متعددة الاستخدامات ترتقي إلى أرقى المعايير العالمية.

تفاصيل المشروع

ويتميّز المشروع بموقع استراتيجي بين دبي وأبوظبي، ويرتبط مباشرةً بطريق الشيخ مكتوم بن راشد، حيث يبعد نحو 25 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، مما يوفّر ترابطاً سلساً بين الإمارتين.

كما تجسّد الشراكة الاستراتيجية بين "أورا" و"مدن" التزاماً مشتركاً بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع "بين"، المشروع الرئيسي والرائد لشركة "أورا"، والذي يتوقع أن يشكل وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين مقومات الحياة العصرية وهدوء الأجواء الساحلية، ضمن تجربة معيشية متفردة.

وأكد نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة "أورا للتطوير العقاري"، بهذه المناسبة، أن هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الراسخ بمواصلة الاستثمار والتوسع في دولة الإمارات، مشيراً إلى ثقتها الكبيرة بمتانة السوق العقارية ورؤيتها طويلة الأمد الداعمة لمسارات التنمية المستدامة ومواكبة التحولات المستقبلية.

من جانبه، أوضح بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، أن اتفاقية الأراضي الجديدة تستند إلى سجل "أورا للتطوير العقاري" الحافل بالإنجازات في الأسواق العالمية، حيث حلت الشركة في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل 10 شركات تطوير عقاري في أبو ظبي لعام 2025 وفق تقرير مركز أبوظبي العقاري.ا

كما حقق مشروع "بين" مبيعات سكنية بلغت 2.7 مليار درهم خلال العام نفسه، ليندرج ضمن أفضل عشرة مشاريع في التقرير نفسه.