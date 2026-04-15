إعلان

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:30 ص 15/04/2026

أسعار الدواجن والبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-4-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.21 جنيه، بتراجع 67 قرشًا.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 91.82 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.34 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 133.74 جنيه، بتراجع 8.85 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 148.3 جنيه، بتراجع 3.34 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الدواجن أسعار البيض البيض الأبيض الفراخ البيضاء البيض البلدي الفراخ البلدي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الدولار يقود الريال السعودي للانخفاض مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي.. النيابة تحقق مع البلوجر "بيج ياسمين"
حوادث وقضايا

ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

أماكن الحصول على تكافل وكرامة أبريل 2026.. بدء الصرف الآن
أخبار مصر

تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير