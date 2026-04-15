وزير المالية: نتطلع لدور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية

كتب : منال المصري

10:55 ص 15/04/2026

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تعزيز الإيرادات المحلية والتمويلات المختلطة يقلل مخاطر الاستثمار فى أفريقيا.

وقال الوزير، فى المجموعة الاستشارية الأفريقية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إنه يتطلع إلى دور أكبر لصندوق النقد الدولي في دعم الدول الأفريقية ببرامج أكثر مرونة وتقديم المشورة فيما يخص السياسات وتنمية القدرات.

وأكد ينبغي الجمع بين الموارد المحلية الميسرة ورأس المال الخاص لمواجهة زيادة تكاليف الطاقة والغذاء.

وأوضح في بيان اليوم، أن التحديات الاستثنائية الإقليمية أدت إلى حدة المفاضلة بين الإنفاق التنموى والاستثمار فى المناخ والحماية الاجتماعية، أخذًا فى الاعتبار تزايد أعباء الديون نتيجة ارتفاع فاتورة الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الأفريقية وتكاليف التمويل بسبب هذه التداعيات الجيوسياسية.

وأضاف كجوك، أن الحكومة المصرية تعزز جهود ضبط المالية العامة بصورة محفزة لمجتمع الأعمال والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن مسار «التسهيلات الضريبية» أدى إلى أداء قوي في الإيرادات، يرتكز على تحفيز «الامتثال الطوعى»، حيث نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال إعادة بناء الثقة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن نجاحنا فى سندات اليورو والسندات الخضراء، والنفاذ إلى الأسواق الآسيوية، وإصدار الصكوك يعكس أهمية تنوع أدوات التمويل.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: لا أفكر في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة عمال بأسيوط
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة عمال بأسيوط
تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
شئون عربية و دولية

تمهيداً لجولة "إسلام آباد 2".. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية وقطر وتركيا
تفاصيل القرعة العلنية لأراضي الرابية بالشروق.. الموعد وشروط الحضور
أخبار العقارات

تفاصيل القرعة العلنية لأراضي الرابية بالشروق.. الموعد وشروط الحضور
ساعتان يوميا.. قرار جديد بتخفيف أحمال الكهرباء في باكستان
شئون عربية و دولية

ساعتان يوميا.. قرار جديد بتخفيف أحمال الكهرباء في باكستان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير